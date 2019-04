Sonae Sierra vende LeiriaShopping por 128 milhões de euros

A Sonae Sierra continuará responsável pela gestão e comercialização do centro comercial com mais de 44 mil metros quadrados de área bruta e 117 lojas.

O Sierra Portugal Fund - fundo participado e gerido pela Sonae Sierra – chegou a acordo para a venda do LeiriaShopping à DWS, numa operação de 128 milhões de euros. A Sonae Sierra continuará responsável pela gestão e comercialização do centro comercial.



"Esta transação insere-se na estratégia de reciclagem de capital que a Sonae Sierra tem vindo a implementar com sucesso, com o objetivo de investir em ativos com oportunidades de criação de valor, bem como em projetos de desenvolvimento", avança a empresa num comunicado enviado esta segunda-feira, 8 de abril, às redações, sem adiantar a quem foi vendido o centro comercial.



O LeiriaShopping, inaugurado em 2010, tem mais de 44 mil metros quadrados de área bruta e 117 lojas, além de um parque de estacionamento com capacidade mais mais de 1.800 carros, refere a empresa.



"Estamos muito satisfeitos com a concretização desta transação, que é um marco importante na implementação da estratégia da Sonae Sierra e uma prova da elevada qualidade dos ativos imobiliários em que investimos", afirma Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra.



De acordo com a empresa, o centro comercial, localizado numa área com cerca de 300 mil habitantes, contou com mais de sete milhões de visitas no ano passado.



Esta operação fica concluída depois de, em fevereiro, a Sonae Sierra ter decidido cancelar o processo de venda dos centros comerciais ArrábidaShopping e GaiaShopping, em Vila Nova de Gaia, de acordo com o PropertyEU, que adiantou que a empresa colocou os dois imóveis para venda por um preço de 250 milhões de euros

Segundo fontes citadas pelo site especializado em imobiliário, a operação não se concretizou por falta de interessados perante o preço pedido pela empresa.

