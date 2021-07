Imolote “fecha” apartamentos no Carvalhido e supera 15 milhões no Porto

O condomínio fechado "Silva Porto Flats", que vai começar a ser construído na rua com o mesmo nome situada na zona do Carvalhido, completa um ciclo de investimento de cerca de 12 milhões de euros por parte da Imolote em três edifícios na cidade do Porto.

E depois de nestes últimos dois anos ter concluído também o empreendimento "Serpa Pinto 475" e avançado com a construção do edifício "Covelo Flats", em janeiro de 2021, a sociedade de investimentos imobiliários prevê lançar no último trimestre deste ano o projeto Regado Flats – na mesma zona, apenas com T2 e T3 para famílias –, avaliado em 3,5 milhões de euros.

"Temos vindo a desenvolver os projetos no Porto em zonas consolidadas e de grande centralidade, em consonância com o desafio estratégico da ‘cidade dos 15 minutos’. O que se pretende é, a pé ou de bicicleta, alcançar os equipamentos ou serviços relevantes na nossa vida, como trabalhar, estudar, almoçar ou jantar fora, ir ao cinema, teatro, etc.", explica, citado numa nota de imprensa, o CEO Paulo Vaz Ferreira.

O "Silva Porto Flats" é uma construção de duas frentes, com apartamentos orientados a nascente ou a poente.

Segundo a Imolote, que tem sede no Porto e soma três décadas de experiência no setor da construção e imobiliário, o "Silva Porto Flats" é constituído por um edifício de quatro pisos, com 16 apartamentos de tipologias T1, T2 e T3, e tem uma garagem com 24 lugares de estacionamento, equipados com postos de carregamento para veículos elétricos.O projeto da autoria da arquiteta Adriana Floret, cuja construção foi entregue pelo promotor à Invenio Engenharia, inclui ainda uma piscina exterior e um jardim comum a poente, que "complementam o espaço interior e oferecem qualidade de vida em plena cidade do Porto".