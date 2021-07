Leia Também Operações milionárias agitam bolsas

56,48 euros. Já os títulos da Deutsche Wohnen apreciam 1,72%e valem 52 euros.

Em maio, a gigante alemã Vonovia anunciou que iria oferecer cerca de 19 mil milhões de euros para comprar a rival Deutsche Wohnen, que opera no mercado das propriedades residenciais. Esta segunda-feira, 26 de julho, foi divulgado que o negócio caiu por terra, com a empresa a indicar que não conseguiu reunir os 50% de ações da Deutsche Wohnen para avançar - a condição principal para o negócio.A informação divulgada esta segunda-feira confirma aquilo que a empresa já tinha indicado na sexta-feira, de que poderia não atingir o nível mínimo necessário para esta oferta. Um dos pontos principais para este negócio avançar era o de que a Vonovia garantisse no mínimo 50% das ações da rival.Caso tivesse chegado a bom porto, a operação iria unir os dois maiores grupos imobiliários da Alemanha, controlando mais de 500 mil apartamentos no país.A 28 de junho, pouco mais de um mês depois de a oferta ser anunciada, a fusão já tinha recebido luz verde por parte da concorrência alemã.Na sexta-feira, a Vonovia explicitou que estava a ponderar todas as opções, incluindo uma possível nova oferta.As ações da Vonovia estão a cair por esta altura 1,98%, a cotar nos