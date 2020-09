Arrancam as pré-vendas de apartamentos de empreendimento da Mexto nos Olivais

A Mexto iniciou a pré-venda do seu novo projeto residencial situado nos Olivais, em Lisboa. O O' Living é o primeiro empreendimento destinado à classe média da imobiliária suíça especializada no segmento de luxo, que investiu mais de 30 milhões de euros.



Este empreendimento contará com 86 apartamentos, com tipologias que vão de T1 a T3 Duplex, e tem como público alvo as famílias portuguesas de rendimentos médios.



Os apartamentos mais baratos custam 240 mil euros nesta fase de pré-venda.



Suíça Mexto investe 30 milhões nos Olivais Leia Também



Os dois edifícios situam-se na Rua Carlos George, nos Olivais, e os apartamentos T1 têm áreas entre os 64 e os 69 m2, enquanto os T2 variam entre 96 e 98 m2 e os T3 entre os 126 e os 134 m2. Os T3 Duplex apresentam áreas de 156 a 175 m2, sendo que a maior parte dos apartamentes têm varandas e as penthouses contam com terraços privativos na cobertura.



O projeto é da autoria do Atelier Saraiva e Associados.



Rua Rodrigo da Fonseca acolhe oito novos apartamentos de luxo Leia Também







O O’Living "aguarda ainda formalização de aceitação da comunicação prévia por parte da Câmara de Lisboa, estimando-se que a obra possa arrancar ainda este ano, com duração estimada de cerca de dois anos".



Após três anos a investir em Portugal apenas no segmento de luxo, com um valor total de aproximadamente 200 milhões de euros, a Mexto optou por avançar para um novo tipo de projeto, mais vocacionado para a classe média nacional.





Um portefólio de luxo

Entre os projetos já desenvolvidos ou em curso em Portugal, a imobiliária helvética conta, por exemplo, com o Avencas Ocean View Residences, em Carcavelos. Este edifício com nove apartamentos apresenta preços que oscilam entre os 1,4 milhões de euros para um T2 de 170 m2 e os 2,5 milhões para um T4 duplex com 342 m2.





A Mexto tem ainda o empreendimento Prior do Crato, em Alcântara, o Ajuda Garden Residences, o Maison Eduardo Coelho, no Príncipe Real, o São Gens Townhouse, no Castelo de São Jorge, ou a Rodrigo da Fonseca Prime Residences, onde um T3 de 140 m2 custa 1,35 milhões de euros.