Rua Rodrigo da Fonseca acolhe oito novos apartamentos de luxo

A reabilitação de um edifício do século XIX vai permitir a inauguração de um novo condomínio de luxo no centro de Lisboa, agendada para 2021.

Uma das artérias do coração da cidade de Lisboa, a rua Rodrigo da Fonseca, vai acolher um condomínio de luxo no número 43, com estreia marcada para o primeiro semestre de 2021.





Vão ser inaugurados oito apartamentos, com terraço, jardim, piscina, estacionamento privado e arrecadações. Nos seis pisos vão estar distribuídos alojamentos de tipologia T3 e T4, dois deles duplex, com áreas que vão até aos 290 metros quadrados, anuncia a JLL em comunicado.