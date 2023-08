No primeiro semestre deste ano foram transacionados cerca de 740 milhões de euros em imobiliário comercial, o que representa um crescimento de 4% em relação ao período homólogo, segundo os dados da CBRE divulgados esta quarta-feira. No total, foram fechados 40 negócios com os hotéis e retalho a liderar.





Esta performance contrasta com a tendência registada em muitos países da Europa que estão a verificar quedas no volume de investimento comercial entre 40% a 60% "havendo poucas expectativas de que o cenário possa ter uma melhoria significativa até ao final do ano", sublinha a consultora.





A evolução registada em Portugal foi suportada pela tendência registada no segundo trimestre, período em que o volume de investimento foi de 495 milhões de euros.





Analisando o investimento total por setores, a hotelaria e retalho lideram a tabela, captando 40% e 31% respetivamente."Segue-se o setor de escritórios, que representou 15% do total de investimento, os alternativos com 9% e por fim, industrial, saúde e residencial", detalha a CBRE.





A consultora lembra ainda que no período em análise foram realizadas duas grandes transações que são responsáveis por uma parte significativa da primeira metade do ano, nomeadamente a transação dos hotéis Dom Pedro à britânica Arrow por 250 milhões, bem como a transação do portefólio Amália (50 supermercados), ambas com participação da CBRE. E destaca que estes dois setores deverão continuar a ser os grandes protagonistas do mercado de investimento, "com a previsível conclusão de vários negócios com uma dimensão significativa, estando já em fase avançada ou mesmo em fase de conclusão".





Apesar da performance do primeiro semestre 2023 registar até um ligeiro crescimento face ao ano anterior, a CBRE considera que é muito provável que o volume total de investimento em imobiliário comercial e seja inferior ao do ano anterior, sendo expectável que o investimento total do ano venha a fechar abaixo dos 2.000 milhões de euros.

"Apesar do cenário macroeconómico, no qual sentimos maior precaução do lado dos investidores devido ao grau de incerteza, sentimos também que a confiança nos fundamentais do mercado português se manteve sólida. Na nossa equipa estamos muito orgulhosos por ter participado num total de 16 transações, nomeadamente em 4 das 5 transações mais relevantes do semestre", destaca Nuno Nunes, Head of Capital Markets na CBRE Portugal.