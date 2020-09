“Bad bank” anuncia investimento de 500 milhões de euros em Portugal

A Finangeste, que gere carteiras de créditos não produtivos (leia-se malparado) no valor de 1,2 mil milhões de euros, avança com a recuperação de dois edifícios históricos no centro histórico de Lisboa e dois mega empreendimentos imobiliários em Oeiras e em Faro.



Rui Neves ruineves@negocios.pt 12:00







... Fundada pelo Banco de Portugal em 1978 como o primeiro "bad bank" Português, a Finangeste - Empresa de Investimentos, Gestão e Desenvolvimento tinha como missão "limpar" o balanço dos bancos dos créditos de cobrança difícil. Até que, há cerca de cinco anos, o banco central português decidiu vender a empresa, que foi parar às mãos de um grupo de investidores nacionais e internacionais e é liderada por Paul Henri Schelfhout, que conta já com duas dezenas meia de anos de experiência no setor imobiliário português. Leia Também “Bad bank” português compra antigo “shopping” fantasma no Porto por 40 milhões A Finangeste faz atualmente parte de um grupo integrado de empresas de recuperação de crédito e de desenvolvimento imobiliário, continuando a adquirir e gerir carteiras tanto de créditos em incumprimento como de imóveis. Leia Também Banco de Portugal recebe 15 milhões de euros com venda da Finangeste Garante que é responsável pela gestão de carteiras de créditos não produtivos (NPL), o chamado crédito malparado dos bancos, no valor de 1,2 mil milhões de euros, e de ativos imobiliários no valor de 600 milhões de euros.



Centro histórico de Lisboa, 175 milhões em Oeiras e 250 milhões em Faro Entretanto, acaba de anunciar que concluiu o empreendimento Caldas Terrace, nas Caldas da Rainha, e que "Lisboa, Oeiras e Faro são alguns dos desafios que se seguem, numa carteira de investimentos que rondará os 500 milhões de euros". "Além da recuperação de dois edifícios no centro histórico de Lisboa, a empresa está prestes a concluir um novo loteamento destinado a habitação, escritórios e comércio em Oeiras. Com uma área superior a 110 mil metros quadrados, este empreendimento irá representar um valor total de investimento superior a 175 milhões de euros", avança a Finangeste, em comunicado. A empresa está igualmente a desenvolver o Plano de Urbanização do Vale da Amoreira, em Faro, "estando o processo ainda em discussão com a autarquia local", ressalva a Finangeste. O destaque deste projeto será a execução do jardim urbano. Em causa está uma área de 21 hectares, sendo que cerca de metade da mesma será exclusivamente destinada ao parque urbano, afiança a empresa. A área de construção do empreendimento será superior a 150 mil metros quadrados e o investimento estimado andará na casa dos 250 milhões de euros. "O investimento da Finangeste não se limita aos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto. Temos todo o interesse em construir e investir em cidades que possuem grande potencial. O investimento nas Caldas da Rainha mostra isso e podemos dizer que foi uma aposta ganha", garante Paul Henri Schelfhout.



Investimento de 10,5 milhões no Caldas Terrace No caso do empreendimento Caldas Terrace, a Finangeste conta que o projeto consistiu na recuperação de cinco edifícios inacabados nas Caldas da Rainha, que vão agora dar vida a um projeto urbano que reúne 73 habitações, jardins e piscina, assim como outras lojas e serviços. "Metade das habitações do Caldas Terrace já se encontram reservadas, sendo que os espaços comerciais serão comercializados numa segunda fase", adianta a Finangeste.



"Este empreendimento foi desenvolvido em linha com uma nova estratégia urbanística em curso nesta área das Caldas da Rainha, procurando a sua valorização. Encontra-se integrado numa zona com novos supermercados, um hotel, um hospital e um ginásio", enfatiza Paul Henri Schelfhout. "A Finangeste está orgulhosa de ter participado num projeto que contribuiu para a resolução de um problema social, de segurança e de saúde pública, que se arrastava há vários anos numa das entradas principais da cidade, em relação estreita com a comunidade local e a Câmara Municipal das Caldas da Rainha", explica Paul Henri Schelfhout, que vê neste empreendimento "uma nova abordagem e metodologia de proximidade sem precedentes, que traduz a visão da empresa na área da reabilitação urbana". Saber mais finangeste Paul Henri Schelfhout crédito malparado npl caldas terrace

