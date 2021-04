"Bad bank” instala Cooper Branch num antigo “shopping” fantasma no Porto

Em agosto do ano passado, a Finangeste - o primeiro "bad bank" português - e um investidor institucional sediado no Reino Unido anunciaram que tinham adquirido, por 40,5 milhões de euros, o empreendimento imobiliário Trindade Domus, situado nas traseiras da Câmara do Porto.

Foi em 1992 que arrancou a construção deste empreendimento, que só viria a ser inaugurado, após muita polémica, em janeiro de 2008.

Um ano e meio depois, o complexo imobiliário foi englobado num processo de insolvência apresentado contra o promotor, Martinho Tavares, com os créditos reclamados - num arresto de cerca de 80 imóveis - a atingirem os 85 milhões de euros, com o antigo Banco Espírito Santo (BES) a surgir como o maior credor hipotecário.

Durante os primeiros anos, o Trindade Domus foi um centro comercial fantasmagórico, com apenas meia dúzia de lojas abertas.

O Novo Banco, que herdou este ativo do BES, colocou nas mãos da JLL a missão de dar a volta à situação do Trindade Domus, que conseguiu, nos últimos anos, atrair empresas de referência para o empreendimento, como Veniam, a Armatis, o Fitness Hut ou o Froiz.

Há cerca de cinco anos, o Trindade Domus foi colocado à venda num portal de imobiliário na Internet pelo valor de 34,4 milhões de euros, tendo o anúncio sido posteriormente retirado.





Até que, no verão passado, foi vendido por mais meia dúzia de milhões de euros à "joint venture" luso-britânica.

Entretanto, esta quarta-feira, 28 de abril, a Finangeste anunciou que será no Trindade Domus que a Cooper Branch, que é apresentada como a maior cadeia mundial de restaurantes 100% ‘plant based’", vai abrir o seu primeiro espaço em Portugal.

"No início de 2021, a empresa portuguesa fechou este importante negócio que envolve uma unidade da galeria do Trindade Domus, arrendando-a à Copper Branch, empresa referência no segmento de ‘fast good’. Esta é a maior cadeia de restaurantes plant based do mundo e a loja do Porto será uma das dez primeiras na Europa, com um menu sem alimentos refinados ou processados, num sistema idêntico ao do ‘fast food’, mas em ambiente casual", realça a Finangeste, em comunicado.

"É muito relevante que uma marca internacional com o prestígio da Copper Branch inicie a sua atividade no Porto e escolha esta localização", salienta o primeiro "bad bank" português, que gere mais de mil milhões de ativos em Portugal.

A administração da Finangeste assume, de resto, que "tem um plano de reposicionamento do imóvel que marcará a presença deste importante edifício na cidade" e que "esta abertura é uma expressão do que para ali pretendemos", convictos de que "esta foi uma das maiores operações de investimento direto em escritórios já fechada em território portuense".