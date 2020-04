A centenária marca de tintas investe, assim, no "e-commerce" e lança o movimento #FicaremCasacomBarbot.Aproveitando facto de haver centenas de milhares de portugueses a ficar mais tempo em casa devido ao coronavírus, a loja online da Barbot tem à venda a sua paleta de tintas, vernizes e até acessórios para se realizar projectos em casa em regime "do it yourself" (DIY), o tão português "faça você mesmo"."Esta aposta já estava a ser estudada há algum tempo, a situação que o país atravessa só fez acelerar o processo. O e-commerce tem crescido nos últimos anos e sabíamos que seria um projeto importante", afirma Carlos Barbot, CEO do grupo Barbot, em comunicado."Nesta altura delicada, acreditamos que muitos portugueses se vão dedicar ao DIY à remodelação de parte da casa", considera Carlos Barbot, adiantando que a loja online da empresa é uma extensão dos seus pontos de venda, pelo que as campanhas que tem nas lojas físicas – "por exemplo, descontos, estarão disponíveis também na loja online"."Não há dias cinzentos com Barbot" é o mote da campanha do movimento #FicaremCasacomBarbot, nas redes sociais, que "pretende inspirar o espírito positivo junto dos consumidores, mostrando que os dias em casa podem ser leves e coloridos", explica a centenária fabricante de tintas.Fundada em 1920 no Porto, a Barbot pegou de estaca em Gaia em 1958, e foi a partir da margem sul do Douro que se tornou uma das maiores fabricantes portuguesas de tintas e vernizes, ocupando atualmente o pódio nacional do setor.Em 1981, após o incêndio que destruiu a unidade portuense, Carlos Barbot sucedeu na liderança à mãe, Zaida, filha do fundador. Em 1994 comprou a Sodulax e em 2000 a Anpal, tendo dois anos depois inaugurado uma nova fábrica em Gaia.E em 2009 adquiriu a espanhola Jallut, tendo há precisamente um ano voltado às compras com a integração da Diera.Com cerca de 250 trabalhadores e uma facturação da ordem dos 40 milhões de euros, tem fábricas em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique e Cabo Verde, e cerca de três dezenas de lojas próprias em todos estes países, com a exceção do mercado espanhol.