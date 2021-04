BCP vende 11 lotes de terreno em empreendimento de Miraflores

Leia Também Espanhóis investem 106 milhões em Miraflores

O BCP vendeu 11 lotes de terreno do loteamento Parque dos Cisnes, em Miraflores, a três promotores imobiliários, indica esta quinta-feira, em comunicado, a consultora Savills, que assessorou o negócio.A operação foi fechada no último trimestre do ano passado e os lotes alienados perfazem um total de cerca de 60 mil metros quadrados. Tendo em conta o preço por metro quadrado pedido em anúncios para venda de lotes no Parque dos Cisnes, o valor dos terrenos seria de cerca de 135 milhões de euros.Em 2019, o BCP vendeu à espanhola Gestilar um lote no Parque dos Cisnes por cerca de 80 milhões de euros, segundo o site espanhol de imobiliário Eje Prime.De acordo com a Savills, "estes lotes de terreno têm uma finalidade maioritariamente residencial".Ainda resta para venda um lote com edificabilidade de 13.198 m2, refere ainda a consultora."Foi extremamente gratificante assessorarmos o Millennium bcp na concretização destas operações dentro de um contexto particularmente adverso dado o período pandémico em que nos encontramos, durante o qual as perspetivas de transações são desafiantes", refere Nuno Esteves, "investment development associate" na Savills Portugal, citado no comunicado."Esta operação irá contribuir para aumentar os níveis de oferta de residências de qualidade na zona de Oeiras, num loteamento já de si estabilizado e com os trabalhos de urbanização e infraestruturas realizados. Considerando a localização e dados o estado do licenciamento, o expectável "time-to-market" assim como as demais características do empreendimento, não será difícil antecipar o rápido escoamento do último lote disponível", conclui o responsável.