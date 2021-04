Solyd lança empreendimento com 34 apartamentos em Miraflores. Preços começam nos 213 mil euros

A Solyd Property Developers apresentou o seu novo empreendimento, o Miraflores Park, um edifício de 10 pisos com 34 apartamentos localizado no centro de Miraflores e junto ao parque florestal de Monsanto.



Os 34 apartamentos têm tipologias entre T1 e T4 com áreas que variam dos 50 aos 285 metros quadrados (m2), começando os preços nos 213 mil euros para os T1.





Estoril Capital Partners e de fundos geridos pela Oaktree Capital Management, contando com projetos na Grande Lisboa, incluindo o Duque de Loulé 42, Campo Pequeno One, Boavista 62 e o empreendimento Altear, na Alta de Lisboa.

O projeto é da autoria do arquiteto João Pedras, do atelier Metro Urbe, e as cozinhas estão "totalmente equipadas com eletrodomésticos de marcas de referência", indica a Solyd.O último piso é ocupado por um apartamento T4 com uma área de 285 m2 e um terraço de 171 m2, com vista para o Tejo e para Monsanto.Ainda no topo do edifício existirá um "rooftop lounge" que poderá ser utilizado por todos os moradores."O Miraflores Park é uma excelente opção para as famílias que pretendem ter uma vida mais tranquila, sem prescindir de estar às portas de Lisboa, com a dupla vantagem de ter vistas sobre o Tejo e o Parque Florestal de Monsanto. O projeto apresenta apartamentos amplos, modernos e funcionais para dar resposta às mais diversas necessidades, incluindo desde T1, com 50 m, a um T4 com 456 m, que ocupa todo o último piso e que inclui um terraço que é um verdadeiro miradouro", indica Patrícia Barão, head of Residential da JLL.A Solyd é uma parceria da