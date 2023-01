Brasileiro compra Luzzo na Baixa do Porto por um milhão

No final de Setembro de 2018, a Luzzo Pizzaria abria o seu segundo restaurante na cidade do Porto, situado na Rua Mouzinho da Silveira, entre a Estação de São Bento e a Ribeira.





Na altura, esta cadeia nacional de restauração que opera em regime de franchising tinha 11 restaurantes em todo o país.



Hoje, são já 27 as pizzarias da Luzzo Pizzaria em Portugal, tendo a de Mouzinho da Silveira, que ocupa uma área de 171 metros quadrados e "está arrendado com um contrato de longo termo", mudado agora de senhorio.





"Um investidor privado de origem brasileira adquiriu por um milhão de euros uma loja que tem como ocupante o restaurante Luzzo Pizzaria, instalado em dois pisos de um edifício reabilitado na Rua Mouzinho da Silveira", revelam as consultoras Athena Adviserse JLL, que conduziram esta transação, em comunicado.





Questionadas sobre a identificação do comprador, responderam ao Negócios que, como "é um investidor privado, nestes casos não é possível divulgar o nome".





De qualquer forma, "esta aquisição foi realizada por um cliente que já tínhamos acompanhado na compra de casa em Lisboa e que agora investiu connosco num ativo comercial", conta David Moura-George, diretor geral da Athena Advisers em Portugal, consultora que atuou em nome do comprador "no seu primeiro negócio no setor comercial em Portugal", tendo a JLL representado o vendedor, "também um investidor privado".





"Empresários brasileiros estão a retirar os seus capitais do Brasil"

Para este responsável, esta operação "é mais um exemplo que vem dar força a uma tendência que denotamos há algum tempo e que se prende com o facto de que os estrangeiros que compram habitação no nosso país acabam por diversificar o seu portefólio, investindo em produtos do setor comercial".

"Isso será cada vez mais recorrente e, nos próximos tempos, os investidores brasileiros irão destacar-se neste tipo de investimento devido à insegurança no seu país e à instabilidade que as decisões políticas do atual governo podem gerar nos empresários, razão pela qual estão a retirar os seus capitais do Brasil e a aplicá-los noutros mercados, incluindo Portugal. Além disso, cada vez que estes compradores diversificam os seus negócios, fazem-no com ‘tickets’ cada vez mais elevados, que em alguns casos podem chegar aos 30 milhões de euros", sinaliza o diretor geral da Athena Advisers em Portugal.





Já para Salvador Leite Castro, head of private wealth investment, Capital Markets JLL, a transação do espaço ocupado pela Luzzo Pizzaria na Rua Mouzinho da Silveira "é um sinal claro de que o Porto está no radar dos investidores e que o imobiliário comercial continua a ser procurado numa estratégia de diversificação de capitais".





