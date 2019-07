Brasileiros investem oito milhões no Sheraton Porto com a abertura de Casa de luxo na Foz 

A comemorar 15 anos, o Sheraton Porto, que se situa à boca da Avenida da Boavista, assinala o aniversário com a "descida" da maior avenida do país até à Foz, assumindo a gestão da nova Casa de Montevideu, que é detida pela mesma sociedade proprietária do imóvel do hotel.



"Decidimos alavancar a nossa atividade dentro do Porto, ficando com a gestão do espaço e serviço de ‘catering’ da Casa de Montevideu, um espaço dedicado à organização de eventos, com capacidade para 200 pessoas", anunciou Joana Almeida, diretora do Sheraton Porto Hotel & Spa, esta quinta-feira, 11 de julho, num encontro com jornalistas.



(notícia em atualização)