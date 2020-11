As gestoras de fundos imobiliários britânicas Acacia Point Capital e Signal Capital compraram três edifícios no parque de escritórios Quinta da Fonte, no concelho de Oeiras, por mais de 20 milhões de euros. As gestoras passam assim a deter 15 edifícios no Quinta da Fonte Office Park.Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Altamira Portugal e a CBRE indicam ter realizado o processo de venda dos três edifícios de escritórios por "um valor superior a 20 milhões de euros" referindo apenas que o comprador foi "um investidor internacional".Os três edifícios comprados pelas gestoras de fundos têm uma área bruta locável (ABL) conjunta de 6.400 metros quadrados (m2), o que eleva para 15 os edifícios detidos pela gestora britânica no Quinta da Fonte. Em outubro de 2018, a Acácia e a Signal compraram nove edifícios, com uma ABL total de 31.000 m2 no parque de escritórios, tendo desde então vindo a reforçar a sua presença no Quinta da Fonte Office Park.De acordo com informação publicada no seu site, a Acacia Point Capital refere que os ativos foram adquiridos a "um grupo bancário português extinto", indiciando que o vendedor terá sido a Oitante, que herdou a carteira de ativos do Banif, que é gerida pela Altamira."Esta transação ‘três em um’ representou um desafio especial para a Altamira – foi o trabalho de conjugação e alinhamento dos interesses das partes vendedora e compradora que permitiu o préarrendamento de um dos edifícios e a venda conjunta dos três edifícios", afirma Eduardo Cerqueira, CEO da Altamira, citado no comunicado.