Bruxelas aprova compra do Penha Longa pelo Marriott e Carlyle

A Comissão Europeia já se pronunciou sobre a compra do Penha Longa Resort por parte do Marriott e do Carlyle.

O Deutsche Bank decidiu vender o Penha Longa Resort, um dos hotéis mais exclusivos do país. Os compradores são o grupo Carlyle e o Marriott. O negócio, que conta com a assessoria da CBRE, deverá ficar concluído "muito brevemente", referiu ao Negócios fonte conhecedora do processo, por um valor que deverá situar-se "em torno dos 100 milhões de euros".

Esta operação, noticiada na semana passada, já recebeu a aprovação da Comissão Europeia. "A Comissão Europeia aprovou a aquisição com controlo do Penha Longa Resort pelo grupo Carlyle e pelo Marriott", revela a Comissão numa nota publicada esta quarta-feira, 5 de Dezembro.

"A Comissão concluiu que a proposta de aquisição não levanta questões de concorrência, devido ao impacto limitado que terá no mercado", acrescenta a mesma fonte.

O Penha Longa Resort é uma unidade hoteleira de luxo de cinco estrelas com 194 quartos, cinco restaurantes, dois campos de golfe e um spa. A propriedade tem uma área total de 220 hectares e no seu interior inclui-se o Palácio e o Mosteiro da Penha Longa, que datam do século XIV.



O hotel acolhe, desde 2014, o encontro anual do Banco Central Europeu, tendo este ano contado com a presença dos presidentes do BCE, Mario Draghi, e da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell.



Desde 21 de Novembro, o Penha Longa Resort tornou-se o primeiro hotel em Portugal a ter dois restaurantes com estrelas Michelin: o japonês Midori, chefiado por Pedro Almeida, e o Lab, do "chef" Sergi Arola.