Casa mais cara à venda em Portugal custa 24,5 milhões. Algarve domina Top 10

A casa mais cara à venda em Portugal custa 24,5 milhões de euros e está situada no Algarve, mais precisamente em Albufeira e Olhos de Água. No total, o imóvel tem 5.289 metros quadrados, sendo que 407 metros são em área construída, revela um estudo do Idealista.E o distrito algarvio, a par de Lisboa, é precisamente a zona do país onde estão à venda os imóveis mais caros. A região lidera a lista, com três das casas mais caras à venda. Abaixo de Albufeira e Olhos de Água está uma vivenda na Quinta do Lago por 14,5 milhões de euros e uma moradia em Vale do Lobo por 12,5 milhões. A quarta casa mais cara é um palácio em Paço de Arcos, nos arredores da capital portuguesa, pelo mesmo valor.Na lista das dez habitações com preços mais elevados consta ainda um palácio localizado entre Azeitão e o Portinho da Arrábida, por 12 milhões de euros, uma mansão no Estoril por 10 milhões e uma mansão na Quinta do Lago, Algarve, por 9,90 milhões.O Idealista divulga ainda a casa mais cara por distrito, incluindo as regiões autónomas.Depois de Faro, com o imóvel mais caro a ser vendido por 24,5 milhões, seguem-se Lisboa, Setúbal, Porto, Beja, Aveiro e Santarém. O distrito onde a casa mais cara é "mais em conta" é a Guarda. Neste distrito, o imóvel mais caro situa-se em Pinhel e pode ser sua por 1,2 milhões de euros.