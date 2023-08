Lisboa tem oito das 10 ruas mais caras de Portugal

"Na sétima posição encontra-se a Rua Birre, localizada em Cascais, que conta com casas a um preço médio de 2.904,117 euros", acrescenta o marketplace. E no final da lista está a Avenida Almirante Gago Coutinho, em Alvalade, Lisboa (2.674.636 euros), a Rua de Buenos Aires, na Estrela, e a urbanização Pine Cliffs, em Albufeira, ambas com um custo médio de 2.670.000 euros. Leia Também Linha de Cascais com seis das 10 ruas com casas mais caras

Comprar casa na rua mais cara de Portugal custa, em média, 4,4 milhões de euros. A informação é divulgada pelo Idealista, que revela as dez ruas mais caras do país, sendo que no topo da lista está a Rua Garrett, no Chiado.Seguem-se a Rua Melo e Sousa, em Cascais e Estoril e a Rua das Palmeiras, na mesma freguesia. Nestas duas, o custo de uma casa é em média de 3,4 milhões e 3,1 milhões, respetivamente.O distrito de Lisboa lidera assim o top três das ruas mais caras, sendo que é também nesta região que se situam oito das dez moradas.Em quarto lugar está a Rua Vítor Cordon, na freguesia de Santa Maria Maior, com um imóvel a ter um custo médio de 3.163,454 euros. Abaixo desta está o condomínio Herdade da Aroeira, na Charneca da Caparica, por 3.019 milhões, e a Avenida General Carmona, no Estoril, onde o preço médio ronda os 2,97 milhões de euros.