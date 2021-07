Casafari consegue financiamento de 135 milhões

A Casafari, plataforma que agrega ofertas de imóveis, fechou um financiamento de 120 milhões de dólares com fundos de investimento, incluindo o suíço Stoneweg e concluiu uma ronda de financiamento Série A de mais 15 milhões de dólares liderada pela Prudence Holdings.



Os 120 milhões de dólares angariados visam implementar uma nova linha de negócios, de compra de imóveis para arrendamento no residencial e no comercial. Foi mandata, diz em comunicado, para "identificar, selecionar e negociar a aquisição de mais de 700 imóveis residenciais e comerciais com potencial de arrendamento e valorização de longo prazo".





Já para os outros 15 milhões, além de contar com a liderança da Prudence Holdings, contou ainda com financiamentos da Armilar Venture Partners (sociedade de capital de risco portuguesa), Amavi Capital (fundo de capital de risco belga), HJM Holdings, 1Sharpe e FJ Labs, bem como o investidor atual Lakestar.





A Casafari, fundada em 2018, já tem operações em Portugal, Espanha, França e Itália, contando com 1.500 clientes.