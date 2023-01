CBRE: investimento imobiliário superou os três mil milhões mas 2023 terá “instabilidade” e redução de preços

Em 2022, o investimento em imobiliário de rendimento ultrapassou os três mil milhões de euros, tendo sido o "terceiro melhor ano de sempre em termos de volume de investimento" nesta área, com valores registados ao nível pré-pandemia, revela a CBRE.



De acordo com o balanço anual da consultora, divulgado esta quinta-feira, o investimento em imobiliário comercial "foi muito elevado no segundo semestre e em particular no final do ano" no seguimento daquela que foi a maior transação do ano: a venda do portefólio Crow, composto quase na totalidade por hotéis, ao fundo da Davidson Kempner, cujo valor terá rondado os 850 milhões de euros.



Mas para 2023, o diretor geral da CBRE Portugal, Francisco Horta e Costa, antecipa que "o mercado atravessará um período de maior instabilidade, principalmente devido à subida dos juros que já se reflete nos preços de venda, transversalmente a todos os setores". Com os juros mais altos, "o financiamento fica mais caro e os preços tenderão a ajustar em baixa".



Um cenário que pode provocar impacto em promotores imobiliários "com excesso de dívida em terrenos" que podem "vir a acelerar a venda dos mesmos".



Em jeito de balanço de 2022, a CBRE revela que o segmento de logística atraiu 700 milhões de investimento "duplicando o valor do anterior máximo registado em 2017". A CBRE salienta que o setor, "apesar de manter uma dinâmica interessante e uma elevada procura", continua "muito condicionado pela falta de produto para arrendamento, mantendo-se assim a oferta limitada face à procura

latente"



A hotelaria, à boleia da transação do portefólio Crow, cifrou um investimento perto dos mil milhões este ano, ficando acima dos valores de 2019 e representando cerca de "um terço do volume total transacionado no país", sublinha a CBRE.



Por fim, a CBRE o volume de investimento no segmento de escritórios atingiu os 773 milhões de euros. A consultora diz ainda que, em termos de ocupação, em Lisboa, atingiu-se os 270 mil metros quadrados, sendo que no final do terceiro trimestre do ano os valores já tinham ultrapassado qualquer marco histórico. No Porto, o desempenho foi "igualmente muito positivo", com a ocupação a exceder os 60 mil metros quadrados, ficando também acima de 2019 e "ficando no top três dos anos com maior ocupação de sempre".



Perante estes números, a CBRE diz que se verificou "um elevado interesse" nas operações lançadas em 2022 e que se sente "que os fundamentos do nosso mercado permanecem sólidos" com a atividade imobiliária a manter-se "muito dinâmica" tendo em conta que se registaram "alguns dos negócios mais significativos alguma vez concretizados em Portugal, nomeadamente a primeira transação de uma plataforma de co-living e student housing com a venda da Smart Studios à Round Hill Capital e a maior transação de imobiliário agrícola de sempre no país", lembra Francisco Horta e Costa, diretor-geral da CBRE Portugal.