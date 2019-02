Centro comercial no Reino Unido vendido por menos que um apartamento

Um centro comercial perto de Edimburgo foi vendido em leilão por apenas 310 mil libras (cerca de 352,7 mil euros), o que evidencia a perigosa situação do setor do retalho, que está a ser devorado pelo comércio online.

O valor representa menos um quarto do custo médio de um apartamento em Londres. Além disso, é pouco mais do dobro do valor atualmente gerado pelo centro comercial com aluguéis, o que significa um rendimento de cerca de 50% para o comprador. Um fundo gerido pela Columbia Threadneedle Investments colocou à venda o Postings Shopping Center, localizado em Kirkcaldy, na Escócia, pelo preço indicativo de uma libra.





O valor dos pontos de venda do retalho no Reino Unido tem vindo a ser penalizado pela ascensão de empresas de retalho online, como a Amazon, que representam atualmente cerca de um quinto do dinheiro gasto pelos consumidores no país. Os impostos mais altos para as lojas físicas, os aumentos do salário mínimo e o custo crescente das importações desde o referendo do Brexit, em 2016, também contribuíram para este cenário.