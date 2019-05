Investimento em imobiliário comercial na Europa em mínimo de seis anos

O investimento em imobiliário comercial na Europa cifrou-se em 44,5 mil milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, uma queda homóloga de 32% e o valor mais baixo desde os primeiros três meses de 2013, indica um relatório da consultora Real Capital Analytics (RCA) citado pelo site PropertyEU.





A consultora indica ainda que, apesar do valor relativamente baixo do investimento no segmento residencial, este continua a apresentar um desempenho muito melhor do que o do retalho, onde a quebra no investimento se cifrou em 62%, para o valor mais baixo em 10 anos. No caso do Reino Unido, nota a RCA, o volume de investimento no retalho foi o menor de sempre.



No segmento residencial, a consultora refere Portugal como um dos mercados onde o investimento atingiu recordes nos últimos 12 meses, juntamente com a Bélgica, Holanda e Irlanda.



O investimento no residencial superou em dois mil milhões de euros o valor aplicado no retalho, indica ainda a RCA.



"Os investidores aparentam estar a alocar o capital para classes alternativas de ativos imobiliários e em particular o segmento residencial em detrimento do retalho", refere Tom Leahy, diretor da RCA para a região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA).



"O impacto do ‘e-commerce’ na quota de mercado das lojas físicas fragilizou a reputação do retalho como um segmento imobiliário de rendimento estável", acrescenta.

A RCA assinala que o valor registado entre janeiro e março fica muito abaixo da média de 71 mil milhões de euros observadas nos primeiros trimestres dos anos mais recentes. O abrandamento da economia e a incerteza política está a penalizar o mercado, refere o documento.