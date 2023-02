CGD vende instalações da falida Grandupla

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Caixa Geral de Depósitos vendeu à construtora portuguesa Inipol as instalações da antiga empresa de plásticos Grandupla, na Marinha Grande.



O valor do negócio do imóvel - que conta com uma área de dez mil metros quadrados - não é revelado, sendo que a transação foi assessorada pela consultora Cushman & Wakefield.



As instalações da Grandupla estavam encerradas há cerca de dez anos depois de, em 2012, a empresa ter entrado em processo de insolvência, pedido pelos credores, quando já acumulava uma dívida de mais de meio milhão de euros aos 70 funcionários.

O imóvel foi agora comprado pela Inipol, uma empresa especializada em investimentos imobiliários e construção civil, com sede em Leiria.



Em comunicado, a Cushman & Wakefield diz que o imóvel fica próximo da autoestrada A8 e A17, e é composto por "duas naves com cave, onde constam dois armazéns, sendo que em uma delas também existem espaços destinados à fabricação e serviços administrativos".



Bruno Neves, consultor do departamento de Industrial, Logística e Terrenos da Cushman & Wakefield Portugal, diz que "fruto da escassa construção de ativos que cumpram os requisitos da maioria das empresas" tem havido "um aumento na compra de imóveis para reabilitação, tornando-se assim, mais rápido o início da operação no espaço, quando comparado com um processo de licenciamento standard".