Grupo Rolear e Metalofarense compram edifício da Sumol+Compal em Faro

Um consórcio composto pelo grupo Rolear e pela Metalofarense adquiriu o edifício da Sumol+Compal em Faro, numa operação que pretende "potenciar a dinamização das suas marcas e aumentar as respetivas capacidades de armazenagem", é indicado em comunicado da Savills. A venda deste imóvel, próximo do centro comercial Fórum Algarve, foi assessorada por esta consultora imobiliária.

O edifício é composto por um bloco principal, com uma área destinada a escritórios, zonas técnicas e de apoio à atividade fabril e logística. Devido a uma operação de concentração industrial, a atividade fabril no imóvel em questão terminou em 1995 e desde então estas instalações passaram a ser utilizadas como centro regional de armazenagem e distribuição do portfólio de bebidas da empresa.

Este imóvel foi passando por um processo de ampliação ao longo dos anos, contando atualmente com uma área total de armazéns de 7.753,66 metros quadrados, 2.221 metros quadrados de área de escritórios e uma área de logradouro de 10.474 metros quadrados.

O consórcio que comprou este imóvel é composto pelo grupo Rolear , sediado em Faro, que opera nas áreas das eletricidade, eletromecânica e bombagem e também na comercialização por grosso e realização de infraestruturas. Já a Metalofarense opera no setor de produtos siderúrgicos e materiais de construção.

"A abrangência do leque de produtos e serviços da Rolear, desde a área energética, à construção civil, infraestruturas de águas e de saneamento, bem como a sua abrangência nacional, forçou a que, para uma resposta de qualidade face às diferentes solicitações, se procurasse um espaço logístico na área da sede, bem localizado, com bons acessos, bem visível, de dimensões assinaláveis, mas necessárias. A estes requisitos importantes juntou a faceta peculiar de ser um edifício-emblema da produção industrial do Algarve", explica Parreira Afonso, administrador da Rolear. "Contamos que a nova unidade venha a proporcionar incremento geral dos negócios, fortalecendo as nossas empresas e contribuindo para o desenvolvimento da região."

Luís Afonso, administrador da Metalofarense, descreve a aquisição como "importante para o desenvolvimento da empresa, também relevante por ser uma edificação icónica do concelho de Faro e até do Algarve". O mesmo responsável destaca também o facto de a operação "ser levada a cabo por duas empresas da região". "Trata-se, pois, de mais um passo no crescimento da nossa atividade, acompanhando o desenvolvimento e o progresso da Região Algarvia", acrescenta.