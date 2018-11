Commerzbank vende sede do Eurostat por 168 milhões

Um fundo de investimento do Commerzbank vendeu o edifício sede do Eurostat, gabinete estatístico da União Europeia, no Luxemburgo por 168 milhões de euros. O comprador terá sido a família Mulliez, dona do Auchan.

O edifício sede do Eurostat, gabinete estatístico da União Europeia, localizado no Luxemburgo foi vendido por 168 milhões de euros pelo fundo CFB 150, gerido pela Commerz Real, anunciou esta sexta-feira a sociedade gestora de fundos do banco alemão Commerzbank.

De acordo com o site PropertyEU, que cita fontes do mercado, o comprador terá sido a família Mulliez, dona do Auchan.



O edifício Joseph-Bech foi inaugurado em 1998 e era detido pelo fundo de investimento imobiliário do banco alemão desde 2004.



O edifício conta com 42.500 metros quadrados de área para aluguer.