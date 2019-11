Como estão a evoluir os preços das casas em todos os concelhos? Veja o mapa interativo

O preço mediano por metro quadrado das casas em Portugal situou-se nos 1.031 euros no segundo trimestre, mais 2% do que nos primeiros três meses do ano e 6,4% acima do período homólogo.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelados na semana passada, existem 45 municípios com um preço mediano superior à média nacional, dos quais 14 no Algarve e 14 na Área Metropolitana de Lisboa.

O município do Porto ocupa o oitavo lugar entre os concelhos mais caros, com um preço mediano de 1.762 euros por metro quadrado, tendo os valores aumentado 20,7% em termos homólogos e 4,75% face aos primeiros três meses do ano. Nos primeiros seis meses do ano, o valor por metro quadrado na Invicta aumentou 150 euros.



A cidade de Lisboa mantém-se como o local mais caro, com um valor mediano por metro quadrado (m2) de 3.154 euros, o que traduz uma subida de 1,4% face ao primeiro trimestre e de 14,6% quando comparado com o segundo trimestre do ano passado. Face a dezembro de 2018, os preços subiram 144 euros.

Os preços por metro quadrado das habitações em Lisboa cresceram no segundo trimestre abaixo da subida registada no conjunto do país, algo inédito pelo menos nos últimos três anos, como noticiou o Negócios.

No Porto, contudo, o panorama é distinto. O valor mediano por metro quadrado cresceu 4,7% face ao primeiro trimestre, acelerando em quatro décimas em relação aos primeiros três meses do ano. Este ritmo é mais do que o dobro do valor nacional.

O município madeirense de Santana destacou-se ao registar uma subida de 73,3% nos preços em relação ao primeiro trimestre. O valor mediano por metro quadrado neste concelho passou de 450 para 780 euros.