Apresenta-se como POP e é por este nome que o seu promotor quer que o novo megaempreendimento de escritórios do Porto seja conhecido.



"Trata-se de um investimento da ordem dos 100 milhões de euros e deverá ficar concluído no final de Setembro, princípio de Outubro do próximo ano", adiantou, ao Negócios, o CEO da Holding Violas Ferreira (HVF).

Acrónimo de Porto Office Park, começou a ser construído em Fevereiro e ocupa os terrenos da antiga estação de recolha de autocarros da Carcereira da STCP, delimitados pela Avenida Sidónio Pais e as ruas João Araújo Correia, Tenente Valadim e Pedro Hispano, na zona da Boavista, no Porto.Na fotogaleria em cima veja as imagens do projecto e do local onde decorrem as obras.