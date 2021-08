Bondstone investe 28 milhões em casas de luxo no Porto com Violas de fora

Menos de um ano após o anúncio de que iria "nascer um novo oásis verde na Foz do Porto", um empreendimento residencial de luxo chamado de Greenstone, com 36 casas a desenvolver conjuntamente pela "holding" Violas Ferreira (HVF) e o grupo Bondstone, a parceria promotora foi desfeita.

"O grupo Bondstone chegou a acordo com a ‘holding’ Violas Ferreira (HVF) para a aquisição da totalidade da sua participação no projeto Greenstone", revela a empresa em comunicado enviado às redações esta segunda-feira, 9 de agosto.

"Esta operação enquadra-se na estratégia de expansão da Bondstone no mercado português, que decidiu reforçar a sua aposta no mercado do Porto e no projeto Greenstone depois do sucesso do seu lançamento comercial e conclusão do respetivo processo de licenciamento", explica a mesma empresa.

Garantindo que "a aquisição da participação da HVF pela Bondstone não implicará qualquer alteração ao projeto comercializado", avança que, "com a conclusão das obras de demolição no passado mês de junho e início da próxima fase de construção prevista para o início de 2022, o empreendimento conta já com mais de 30% das unidades reservadas".

O empreendimento Greenstone, com "muitos jardins e piscinas privadas",inclui "townhouses" e "garden villas" de tipologias T2 a T4 (com áreas entre os 140 e os 225 metros quadrados, com jardins privativos) e "sky villas" exclusivas ("penthouses" com áreas entre os 210 e os 355 metros quadrados).

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Negócios, das casas do Greenstone que estão à venda a mais cara custa quase dois milhões de euros, enquanto o preço da mais barata está fixado em 690 mil euros.