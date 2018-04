Contreiras Palace inaugura empreendimento de luxo em Lisboa

O projecto do Contreiras Palace promove a reabilitação de um palácio do século XIX para a construção de 11 apartamentos de luxo no Príncipe Real, em Lisboa. Os valores dos imóveis começam nos 688 mil euros e os mais caros superam os 1,7 milhões de euros.

O projecto do Contreiras Palace vai inaugurar um empreendimento de luxo no Príncipe Real, em Lisboa.





A reabilitação de um palácio do século XIX vai dar lugar a 11 apartamentos de luxo, com tipologias entre T1 e T4+1 duplex e áreas entre 79 m2 e 254m2, bem como a espaços de arrumos e a uma garagem com 13 lugares. Vai contar ainda com um espaço comercial com 132 m2, independente do restante imóvel, segundo o comunicado da agência imobiliária.



Contactada pelo Negócios, a Castelhana Real State, agência imobilária responsável pela venda, revela que, no caso da tipologia T1, com 79 m2, o preço chega aos 688 mil euros. Relativamente à tipologia T3, com 205m2, o valor ronda os 1,69 milhões de euros. Foi ainda adiantado ao Negócios que a única tipologia T4+1 existente, com uma área de 254m2, já está vendida, não tendo sido revelados os valores da venda. O espaço comercial disponibilizado no empreendimento de luxo está ainda disponível para venda a um preço de 600 mil euros.



Patrícia Clímaco, da Castelhana Real State, confirmou ainda ao Negócios a venda de seis dos 11 apartamentos de luxo, que só daqui a dois anos vão receber efectivamente as famílias que adquiriram os imóveis.



O palácio manteve-se como residência privada até aos anos 70, altura em que foi adquirido pela embaixada britânica. "Trata-se sem dúvida de um dos projectos mais exclusivos de Lisboa e um dos projectos de reabilitação que mais nos orgulhamos de apresentar ao mercado no primeiro trimestre de 2018", disse Patrícia Clímaco.