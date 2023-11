CTT espera receber 32,5 milhões este ano por 26,3% de sociedade dona dos seus imóveis

A Sierra Investments e outros investidores vai adquirir, previsivelmente até final do ano, 26,3% da CTT IMO Yield (SPV), sociedade veículo para onde os CTT transferiram o seu portefólio imobiliário de rendimento, por 32,5 milhões de euros, indicaram esta quinta-feira os CTT em comunicado à CMVM.

O prazo para que fossem cumpridas as condições necessárias à transação terminava hoje, 30 de novembro, mas foi agora adiada para 31 de janeiro de 2024, refere o comunicado. Este adiamento resulta de ainda não estar concluída a "incorporação do Portefólio de Rendimento no SPV", sendo que, indicam os CTT, "já foram realizadas as escrituras públicas de transmissão do Portefólio de Rendimento para o SPV e o cumprimento relevante da condição precedente estáapenas dependente do respetivo registo junto da Conservatória do Registo Predial e a comunicação à Autoridade Tributária".Até final deste ano, detalha o documento, os CTT esperam receber 32,5 milhões de euros por 26,3% do capital do SPV, naquilo que designa por "fase um" da transação. A "fase dois", que deverá ficar concluída no prazo de 12 meses após a primeira, deverá gerar mais 3,6 milhões de euros para os CTT.O portefólio de rendimento é composto por 398 ativos com 239 mil metros quadrados de área bruta locável total, "com uma avaliação de transação acordada em 137,7 milhões de euros, incluindo um pagamento adicional contingente de 2,6 milhões de euros".