CTT fecham venda de 26,3% de veículo com imóveis à Sierra

Os CTT anunciaram na noite desta quinta-feira terem fechado a "fase um" do acordo com a Sierra Investments e outros investidores para a venda de uma participação na CTT IMO Yield (SPV), sociedade veículo para onde os CTT transferiram o seu portefólio imobiliário de rendimento, por 32,45 milhões de euros.



Em comunicado à CMVM, a empresa postal indica que a Sierra, que irá gerir o portefólio, e os outros investidores adquiriram uma participação de 26,3% no SPV.

A segunda fase acordada, que deverá ficar concluída no prazo de 12 meses a contar desta data, permitirá um encaixe adicional para os CTT de 3,65 milhões de euros.



O portefólio de rendimento é composto por 398 ativos com 239 mil metros quadrados de área bruta locável total, "com uma avaliação de transação acordada em 137,7 milhões de euros, incluindo um pagamento adicional contingente de 2,6 milhões de euros".



O portefólio inclui "ativos imobiliários de diversas tipologias, como retalho, logística, escritórios e outros, em localizações prime e secundárias em todo o país, estando mais de 50% do seu valor concentrado nos distritos de Lisboa e Porto. Estes ativos imobiliários fazem parte das atuais e futuras redes logísticas e retalhistas dos CTT".



Sociedade da Sonae Sierra vai assumir gestão de quase 400 imóveis dos CTT Leia Também



A 30 de novembro, os CTT tinham indicado ao mercado que esperavam fechar a fase um até final de 2023, mas a transação acabou por apenas ser fechada esta quinta-feira, 4 de janeiro.