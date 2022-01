D. Luís vendido por mais de 45 milhões de euros

O fundo de investimento americano Principal comprou o edifício de escritórios D. Luís, em Lisboa, por 45,25 milhões de euros.



Em menos de cinco anos este edifício valorizou cerca de 16 milhões de euros. Em maio de 2017, o D. Luís, que fica na Rua do Instituto Industrial, junto à Av. 24 de julho, foi comprado pelo Rockspring Property Investment Managers LLP, fundo de investimento sediado em Londres, por 29 milhões de euros.



Posteriormente, o Rockspring foi adquirido pelo grupo de investidores alemão Patrizia que agora alienou o edifício ao Principal Real Estate Investors, que faz parte da Principal Global Investors.



O D. Luís conta com sete andares, uma área de 10.279 m2, com lojas e espaços de lazer e 146 lugares de estacionamento e está totalmente ocupado por várias empresas. Uma delas é a empresa portuguesa de moda de luxo, que fuciona online, Farfetch que ocupa uma área aproximada de três mil m2 nos pisos 2 e 3 do edifício. Também é no D. Luís que está a funcionar a multinacional americana Sitel, ocupando três pisos e um ginásio do Fitness Hut.



Até 2015 o D. Luís foi propriedade do Millennium BCP e era ali que funcionavam os serviços de backoffice do banco, até serem transferidos para o Tagus Park, em Oeiras.



Este é o segundo investimento da Principal em Portugal que acredita assim conseguir uma melhor distribuição dos seus ativos pela Europa, sendo que o grupo de investidores americano já marca presença em oito países europeus.



Além disso, escreve em comunicado Sebastian Lietsch, director de gestão de fundos da Principal Real Estate na Alemanha, as características do edifício e a sua localização "estão em linha" com a estratégia da empresa que procura investir em mercados "que têm vindo a crescer quer em termos demográficos, quer em inovação ou em negócios globais".



Também Irina Va, gestora sénior de transações e ativos da Principal Real Estate, sublinha que a localização do D. Luís é "tradicionalmente uma zona turística e residencial", próxima da margem do rio Tejo sendo "uma zona comercial em expansão que se tornou popular entre os ocupantes de escritórios nacionais e internacionais à procura de espaço moderno".