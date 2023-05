DST investe 50 milhões no Mereces de Barcelos e em Guimarães

O braço imobiliário do grupo bracarense está a investir 30 milhões de euros na componente residencial de um megacomplexo multiúsos em Barcelinhos, numa área de 22 hectares, e a arrancar com a construção do vimaranense Alameda da Índia, nome do empreendimento composto por 84 apartamentos.

