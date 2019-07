El Corte Inglés avança para o Porto

Duas décadas depois, e após tantas polémicas, a cadeia espanhola vai mesmo instalar-se na zona da Boavista. "O El Corte Inglés vai chegar ao Porto. Se as correrem bem, as obras deverão arrancar durante o próximo ano", garante Ricardo Valente, vereador da autarquia.

"O El Corte Inglés" vai chegar ao Porto", garantiu Ricardo Valente, vereador da Economia, Turismo e Comércio da Câmara do Porto, esta quinta-feira, 4 de julho, quando questionado pelo Negócios sobre a matéria, no âmbito da sessão de apresentação do estudo "Mercado Residencial no Porto", da promotora imobiliária Avenue.