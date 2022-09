Escritórios com volume de investimento a metade de 2019

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O investimento no imobiliário não está a crescer de forma generalizada. Os negócios fechados até ao primeiro semestre deste ano, para os edifícios de escritórios registam valores de investimento ainda muito abaixo dos números de 2019, no período pré-pandemia, dizem ao Negócios as principais consultoras a operar em Portugal.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...