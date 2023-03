Espanhola Healthcare Activos compra edifício da clínica da CUF no Montijo

A Healthcare Activos comprou o edifício da clínica CUF do Montijo a um grupo português, anunciou a empresa espanhola especializada em ativos imobiliários no setor da saúde.Trata-se da quarta aquisição da companhia espanhola no mercado português, onde se estreou com a compra, em finais de 2020, do hospital Trofa Saúde em Vila Real, numa operação estimada em 25 milhões de euros.Já este ano, a Healthcare Activos comprou dois hospitais, um em Lisboa e outro em Coimbra, à FSG Saúde, da Fidelidade, geridos pela Luz Saúde.Agora, a empresa adquire a clínica no Montijo, que abriu no final do ano passado, elevando o investimento em Portugal para um valor de 100 milhões de euros.

A Clínica CUF Montijo possui mais de 30 gabinetes, disponibilizando atendimento médico, cuidados de enfermagem e meios complementares de diagnóstico - como TAC, raio-X e mamografia. Entre as várias especialidades médicas e cirúrgicas que disponibiliza contam-se as de medicina geral e familiar, pediatria, ginecologia/obstetrícia, oftalmologia e medicina dentária.

A Healthcare Activos, que é controlada pelo fundo soberano do Abu Dhabi, tem atualmente ativos avaliados em mais de 850 milhões de euros.