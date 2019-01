Espanhola Merlin compra edifícios no Parque das Nações por 112 milhões

A espanhola Merlin Properties comprou os edifícios Art’s Business Center e Torre Fernão de Magalhães (TFM), no Parque das Nações, em Lisboa, por 112,2 milhões de euros. Este é o primeiro grande negócio de imobiliário comercial em Portugal este ano.

A empresa espanhola indica em comunicado, citado pelo El Economista, que "aumentou a sua carteira de edifícios de escritórios em Lisboa para uma área de mais de 100 mil metros quadrados".

Os dois imóveis agora adquiridos pela Merlin situam-se na Avenida Dom João II e contam com 29.985 mil metros de área bruta arrendável.

O Art’s é um complexo de três edifícios e tem uma área bruta arrendável de 22.150 metros e conta como atuais inquilinos com empresas como o BNP Paribas, Huawei e DHL.

Já o TFM encontra-se ocupado na totalidade por empresas de serviços partilhados, entre as quais a Webhelp e a Bold International.

A Merlin conta neste momento com oito edifícios de escritórios em Lisboa, cinco dos quais com uma área de cerca de 60 mil metros quadrados, situados no Parque das Nações.