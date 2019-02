Fundo inglês compra edifício de escritórios em Lisboa por 46,5 milhões

Miguel Baltazar

A gestora de fundos inglesa M&G Real Estate comprou um edifício de escritórios na rua Alexandre Herculano, em Lisboa, por 46,5 milhões de euros, segundo o site especializado em imobiliário Propertyfunds World.

O imóvel, situado no número 53 da rua, tem 23.916 metros quadrados de área e encontra-se arrendado na totalidade ao grupo Fidelidade.

A M&G Real Estate destaca que o edifício se situa numa área "prime" no centro de negócios de Lisboa e inclui cave e parque de estacionamento.

A gestora de fundos considera que a aquisição, realizada em janeiro, "complementa a recente expansão na Península Ibérica após o reforço de pessoal e de ativos na vizinha Espanha em 2018".

O investimento ocorre num período de forte procura e baixa disponibilidade de oferta no mercado de escritórios da capital portuguesa, assinala a M&G Real Estate.

"Lisboa é uma cidade em ascensão e a aquisição de um ativo de escritórios prime e com localização central (...) significou que o Alexandre Herculano 53 tem grande atratividade para nós. Estamos à procura de oportunidades e a aumentar a nossa aposta em Portugal", refere Marc Reijnen, head of asset management para a Europa continental na M&G Real Estate.