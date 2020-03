Estrangeiro faz mistério na venda destes terrenos junto ao Dragão

Na íngreme zona nobre em redor do Estádio do Dragão, na zona portuense das Antas, existe, ainda, uma série de terrenos livres de construção. É o caso de uma vasta área situada nas traseiras de um empreendimento localizado em frente ao Museu FC Porto e à estação do Metro do Porto.

Trata-se de dois terrenos – um com cerca de 7.500 metros quadrados, dos quais cerca de 5.440 apresentam potencial de construção, e outro com uma área total de 7.609, com viabilidade construtiva de 4.200, revela a consultora imobiliária Savills, que anunciou a sua comercialização.

A Savills tem o exclusivo da comercialização dos dois terrenos, mas não revela o valor da venda nem a identificação do dono. "Apenas nos foi informado que se trata de um proprietário internacional", adiantou ao Negócios fonte oficial da empresa.

Proprietário que, sem se identificar, é citado no comunicado enviado pela Savills. "O dinamismo e crescimento da cidade do Porto é cada vez mais evidente, com novos projetos empresariais, imobiliários e de planeamento urbano a serem desenvolvidos constantemente. A área da cidade onde estão localizados estes ativos é uma das áreas com maior potencial de desenvolvimento, o que a torna uma das áreas mais apetecíveis para o investimento", refere o tal grupo internacional.

Já Filipe Santos, director de development da delegação do Porto da Savills, considera que "estes ativos encontram-se localizados num ponto estratégico da cidade do Porto, sendo perfeitos para uma variedade de usos, especialmente para o uso residencial".

"Os terrenos em comercialização encontram-se numa zona consolidada, ‘trendy’ e de grande procura da cidade invicta, próxima do estádio do Dragão, do Centro Comercial Alameda, da Clínica Saúde Atlântica e do Matadouro do Porto, um projeto que prevê reconversão que transformará a localização numa das mais procuradas da cidade", sinaliza a Savills.