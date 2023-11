Família espanhola Entrecanales investe 400 milhões em imobiliário nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imobiliária espanhola Acciona da familia Entrecanales chegou a acordo com Carlos Cercadillo, para comprar a parte do empresário em vários imóveis residenciais em Portugal, por aproximadamente 400 milhões de euros, avança o El Confidencial.





A empresa da família Entrecanales já tem investimentos no país, tendo comprado 74 casas em Alcântara. A última operação da Acciona foi a aquisição de 500 apartamento na avenida Alfredo Bensaúde em Lisboa.





Em Espanha, a última mega-operação da Acciona foi em setembro, com a aposta em quatro edifícios em Madrid por à Mapfre e à Iberdrola, por setenta milhões de euros.





Por outro lado, Carlos Cercadilho é presidente da Clever Red e gere fundos de investimento em cadeias hoteleiras, através da Xpandia Projects, que foi lançada há quatro anos.



O empresário espanhol começou a investir no imobiliário português há cinco anos, tendo a primeira operação sido no bairro da Graça, com um volume de operação de 40 milhões de euros.