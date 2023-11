Novo portal imobiliário arranca com 30 mil imóveis e promete Black Friday mensal

Apresentando-se como "servicer" líder em "asset management", a Higoges, que é controlada pela norte-americana KKR, acaba de lançar um novo site para o seu portal imobiliário, que vem substituir o anterior Portalnow, colocando agora mais de 30 mil imóveis distribuídos por Portugal, Espanha e Grécia.

O novo site incorpora "uma secção para ofertas, promoções e campanhas do grupo - como a que se iniciará em breve para assinalar a Black Friday -, onde serão divulgados mensalmente os imóveis que apresentam uma maior baixa de preço ou que estejam em destaque nesse mês", revela a Hipoges, em comunicado.

"Nesta secção poderá ainda encontrar algumas grandes marcas a nível internacional com quem a Hipoges tem acordos de parceria e que lhe poderão trazer benefícios acrescidos", acrescenta a mesma empresa, que tem 49 mil milhões de euros em ativos sob gestão, dos quais 7,5 mil milhões em Portugal.

Segundo a Hipoges, o novo portal imobiliário "reflete a imagem da marca" e "vem melhorar a experiência do utilizador", integrando uma secção dedicada aos investidores profissionais e ofertas do mercado de arrendamento.

"O lançamento deste novo site permite-nos oferecer uma vasta carteira de imóveis ao consumidor comum e a investidores, tirando partido dos últimos avanços tecnológicos para melhorar a sua experiência do utilizador e potenciando as nossas vendas", afirma Nuno Antunes, global chief real estate officer da Hipoges.

No novo site também é possível "a procura por mapa ou por geolocalização, com novas funções que permitem desenhar no mapa a zona em que está a procurar imóveis ou visualizar todos os que se situam nas proximidades da localização atual do utilizador", possibilitando também, "através da vista de mapa, consultar os serviços e acessibilidades mais importantes que existem perto do imóvel - transportes, lazer, escolas, centros de saúde, superfícies comerciais, entre outros".