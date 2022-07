Fundo da Fidelidade investe 100 milhões na compra de Yotel Porto e dois edifícios em Espanha

A Fidelidade Sociedade Gestora comprou, através do fundo imobiliário IMOFID um hotel no Porto, o Yotel, mais dois edifícios em Espanha, um em Madrid e outro em Barcelona. No conjunto, um investimento de 100 milhões de euros, de acordo com dados apurados pelo Negócios. O total de ativos imobiliários geridos pelo IMOFID estará agora perto dos 300 milhões de euros.

O prédio do Yotel Porto, no centro antigo da cidade e com 7.794 m2, foi adquirido em abril e significou um investimento de 28.267.731,94 euros. Em Madrid, a opção recaiu sobre um edifício emblemático, o Trianon, com 19.917 m2 de área e 400 lugares de estacionamento, adquirido a 30 de junho e que custou 57,1 milhões de euros.

Leia Também Hotel de 30 milhões com robôs para serviço de quartos abre no Porto esta sexta-feira

Finalmente, em Barcelona, o fundo avançou com a compra de um outro imóvel, a sede da multinacional catalã OCA Global, com cerca de 4.800 m2 de espaço de escritório. Este edifício terá sido adquirido por cerca de 13 milhões de euros.

Estes investimentos representam as primeiras aquisições em Espanha do fundo da Fidelidade, "como parte da sua estratégia para diversificar os seus investimentos pan-ibéricos em ativos core e core+ de alta qualidade em áreas de escritório consolidadas nas principais cidades de Portugal e Espanha", adiantou a sociedade gestora em comunicado, salientando que "o objetivo é proporcionar aos investidores do Fundo retornos estáveis a longo prazo.

Em relação, em concreto, às compras em Espanha, estas "representam um marco estratégico muito importante para o fundo, demonstrando a nossa capacidade de execução a nível ibérico", destacou Eduard Otero, CIO da FSG, no referido comunicado.

Espanha e Portugal continuam, assim, a ser os alvos para novos investimentos". Como parte da expansão e diversificação das suas carteiras, a FSG continuará a procurar e a executar investimentos no âmbito da sua estratégia global nos setores de escritório, hotelaria e retalho nas principais cidades de Portugal e Espanha", concretizou o responsável.