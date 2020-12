Fundo vai investir 240 milhões no antigo estádio das Antas

Inaugurado em 28 de maio de 1952, numa cerimónia marcada por um jogo com o Benfica, que goleou os anfitriões por 8-2, o Estádio das Antas foi a casa do FC Porto durante 52 anos.

O último jogo oficial realizado neste estádio foi a 24 de janeiro de 2004, frente ao Estrela da Amadora, com a vitória dos azuis e brancos por 2-0.

Demolido após os portistas passarem a jogar no Estádio do Dragão, mesmo ao lado, do antigo recinto ainda continua de pé uma torre de iluminação.

Abandonados há 16 anos, com alguns empreendimentos a nascer na envolvência, os terrenos onde se erguia o Estádio das Antas já têm destino traçado.

Numa área de aproximadamente 100 mil metros quadrados irá nascer o Antas Atrium, um condomínio residencial com mais de mil apartamentos, com o início da construção dos primeiros 180 previsto para março do próximo ano.

"A boa notícia é que vamos iniciar a obra no primeiro trimestre de 2021. Estamos numa fase muito avançada de análise de propostas de parcerias – digo parcerias que é a forma como gostamos de ver as empresas de construção – para ver quem é o nosso parceiro nesta grande obra", afirmou o presidente da sociedade promotora, Carlos Vasconcelos, na Semana da Reabilitação Urbana e citado pelo site Idealista.

Antas Atrium terá piscina coberta, ginásio e amplos jardins envolventes

Num investimento orçado em 240 milhões de euros, o Antas Atrium é o mais recente projeto de um novo fundo criado pela "joint venture" estabelecida entre a portuguesa Quantico e os espanhóis da Albatross Capital, que é liderada por Carlos Vasconcelos, que foi CEO de alguma das maiores empresas portuguesas e brasileiras, como a PT Comunicações, a PT Internacional, a Telesp Celular ou a Global Telecom.

Constituído por seis lotes independentes, o Antas Atrium deverá desenvolver-se em outras tantas fases, nos próximos seis a oito anos, com preços de venda de 3.500 euros o metro quadrado.

De acordo com a página oficial da Quantico na internet, o empreendimento terá uma área bruta de construção de 156 mil metros quadrados, dos quais 103 mil acima do solo, com oito a 12 pisos, e 53 mil abaixo do solo, com um a cinco pisos, prevendo um total de 1.300 lugares de estacionamento.

Ainda segundo o mesmo site da sociedade imobiliária, o Antas Atrium será dotado de um conjunto de equipamentos, como piscina coberta, lavandaria, ginásio, salas multiusos, parque infantil e uma zona verde, que ligará todo o interior, numa área superior a 15 mil metros quadrados.

Quantico/Albatross desenvolve 14 projetos imobiliários em Portugal

A Quantico/Albatross afiança que gere atualmente um portfólio de 14 projetos em Portugal, "com um valor total de 550 milhões de euros de vendas esperadas, 150 mil metros quadrados de construção e 1.300 unidades residenciais e comerciais".

Até agora sobretudo focada em projetos de reabilitação no Porto e em Lisboa, destacam-se a reabilitação dos portuenses Palacete Montevideu - convertido em 15 apartamentos de luxo, dois neste imóvel e os outros em dois novos blocos -, na zona da Foz, e do edifício do histórico Café Embaixador, às portas da Avenida dos Aliados, que está a ser transformado num conjunto habitacional de 15 apartamentos T1 e T2.

O edifício onde funciona o Café Embaixador foi onde funcionou a antiga casa bancária da família Pinto Leite, que fez fortuna no Porto, em Lisboa, no Brasil e em Inglaterra, de onde um seu funcionário partiu a bordo do Titanic, tendo sido um dos quatro portugueses que aí perderam a vida.