Antas Green nasce junto ao Estádio do Dragão com T4 a 712 mil euros

Chama-se Antas Green e está a nascer na alameda que levava ao antigo estádio das Antas, que foi demolido em 2004, numa das áreas mais procuradas para imobiliário residencial na cidade do Porto.

Trata-se de um novo condomínio de luxo "destinado a famílias de classe média/alta", admite a entidade promotora, a Norfin e Whitestar Asset Solutions, ambas empresas do Grupo Arrow Global, que é especialista na compra e gestão de ativos problemáticos da banca, como crédito malparado, e onde a antiga ministra da Finanças Maria luís Albuquerque é administradora não executiva.

Leia Também Espanhola vai investir 70 milhões junto ao Estádio do Dragão

Ocupando um terreno de 4.180 metros quadrados, o Antas Green é constituído por 182 apartamentos, com tipologias de T0 a T4 duplex, cerca de 16.300 metros quadrados de área bruta privativa e quatro frações comerciais.

Leia Também Fundo vai investir 240 milhões no antigo estádio das Antas

As áreas variam entre os 45 e os 200 metros quadrados. O apartamento mais barato custa 77 mil euros e o mais caro 712 mil.

"Em pouco mais de um mês, e ainda antes do início da comercialização, foram vendidos 20% dos 182 apartamentos inicialmente disponíveis", adianta a promotora, em comunicado.

O Grupo Arrow Global destaca que o Antas Green vai ter um jardim paisagístico privativo com mais de 1.500 metros quadrados, ginásio e parque infantil exteriores, varandas e terraços privados com vista de jardim, arrecadações individuais, sala de condomínio com espaço de "coworking", parque de estacionamento com mais de 300 lugares e postos de carga para automóveis elétricos.

A conclusão da obra está prevista para o terceiro trimestre de 2023.

"O Antas Green é um empreendimento único, pois concilia a tranquilidade e os espaços verdes com a vida de uma cidade tão cosmopolita como é o Porto, além de estar numa das localizações mais procuradas da Invicta", realça Francisco Sottomayor, CEO da Norfin e "head of real estate" da Arrow Global em Portugal.

O projeto de arquitetura do Antas Green foi desenvolvido pela Barbosa & Guimarães Arquitectos e a comercialização das frações é da responsabilidade da Réplica.