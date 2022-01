Galerias Saldanha Residence trocam de fundo por 27 milhões

Pouco tempo antes da chegada da pandemia de covid-19, o Saldanha Residence, localizado na avenida Fontes Pereira de Melo, num dos principais eixos do mercado de escritórios de Lisboa, apresentava-se com uma nova imagem e novas marcas, em resultado de um ambicioso projeto de reposicionamento da galeria comercial.

Com 6.900 metros quadrados de área bruta locável e 40 lojas distribuídas por dois pisos, as afamadas Galerias Saldanha Residence foram agora adquiridas pelo BPI Imofomento, fundo de investimento imobiliário aberto gerido pela BPI Gestão de Ativos, ao Novimovest, fundo de investimento fechado gerido pela Santander Asset Management. Valor do negócio: 27 milhões de euros.

"É nas alturas de algumas dificuldades e incertezas como as que se viveram nos últimos meses, que se encontram imóveis com um potencial de crescimento e valorização superior à média das valorizações de longo prazo no imobiliário", considera Manuel Puerta da Costa, administrador da BPI Gestão de Ativos, num comunicado enviado às redações pela Worx Real Estate Consultants, assessor imobiliário do Santander Asset Management nesta transação.

"Este imóvel insere-se na prossecução da estratégia de gestão do Fundo Imobiliário BPI Imofomento, com um foco em ativos prime localizados nas zonas mais consolidadas de Lisboa do ponto de vista imobiliário", explica Manuel Puerta da Costa.

As Galerias Saldanha Residence abriram as portas ao público em 1999. "Nas suas imediações encontramos os escritórios de diversas empresas nacionais e multinacionais de referência, como a KPMG, PLMJ, Altice e BPI entre outras, cujos colaboradores contribuem para os cerca de 2,5 milhões de visitantes que frequentam a galeria anualmente", realça a Worx.