Grupo alemão com ligação a ex-donos da Matinha e Pinheirinho evita falência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo Adler, gigante imobiliário alemão que se encontrava à beira do colapso, viu esta quarta-feira um tribunal londrino aprovar o seu plano de recuperação, apesar da oposição de alguns credores. Um grupo de detentores de obrigações com maturidade até 2029 alegava que o plano beneficiava os acionistas e os investidores com obrigações de menor prazo.

...