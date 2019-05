Grupo Pestana abre hotel de 11 milhões no centro histórico de Madrid

Fonte do grupo hoteleiro disse hoje à agência Lusa que a taxa de ocupação prevista para o primeiro ano de atividade é de 60%, estando este hotel de luxo já a aceitar reservas para dormidas a partir de 13 de maio próximo, segunda-feira.

A inauguração oficial nesse dia está, no entanto, dependente da aprovação definitiva da licença de atividade, o que deverá acontecer "nos próximos dias".

O grupo hoteleiro português ganhou em 2015 o concurso internacional para exploração durante 45 anos do edifício que renovou completamente, situado na emblemática Plaza Mayor da capital espanhola.

O Pestana Plaza Mayor é o segundo hotel do grupo em Espanha, depois do Pestana Arena Barcelona, inaugurado em 2013, e antecede a abertura do Pestana CR7 Madrid, prevista para 2020.

O Grupo Pestana foi fundado em 1972 e tem quase 100 hotéis em 15 países e teve 400 milhões de euros em receitas em 2018, mais 1,5% do que no ano anterior.