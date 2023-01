Imobiliário: Especialistas contra travão a estrangeiros em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há países, como o Canadá ou a Nova Zelândia, que estão a proibir investidores estrangeiros de comprar casa, para combater a crise na habitação provocada pelo aumento dos preços. Uma estratégia que, apesar do ritmo acelerado da inflação e do crescente número de investidores estrangeiros no país, vários especialistas ouvidos pelo Negócios dizem, em uníssono, não fazer sentido aplicar

...