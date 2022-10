Investimento em imobiliário arrefece após mais um ano de recordes

Os operadores imobiliários antecipam um abrandamento no setor, devido ao aumento das taxas de juro e ao prolongamento da subida dos custos e produção. Esse abrandamento deverá acontecer depois deste ano o setor atingir novos recordes, avança esta terça-feira o jornal Público Apesar do contexto macroeconómico adverso, as consultoras imobiliárias concordam que, até ao final de 2022, o mercado imobiliário deverá manter-se atrativo e atingir recordes impulsionados pelos segmentos da habitação e escritórios. Segundo a JLL Portugal, o investimento imobiliário deverá atingir este ano 3.400 milhões de euros, um máximo histórico que corresponde a um aumento de 58% face a 2021.Fechado este ano, o setor antevê um abrandamento do mercado ou mesmo a suspensão de projetos em 2023. A postura "esperar para ver" dos investidores pode vir ainda a afetar projetos que já estavam em fase avançada, alerta.