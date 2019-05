Jardim das Amoreiras acolhe nova "planta" de 44 apartamentos

Há 44 novos apartamentos que vão ser plantados à beira do Jardim das Amoreiras, avança a JLL, que inicia a comercialização do projeto esta terça-feira, 28 de maio. Atualmente em fase de desenvolvimento, o Amoreiras Garden deverá ficar concluído no primeiro trimestre de 2021.





O edifício residencial ergue-se em oito pisos acima do solo e contém apartamentos de tipologia T1 a T5. Entre as valências do edifício estão o estacionamento ou o acesso à zona da cobertura e à piscina do condomínio. A maioria dos apartamentos terá ainda áreas exteriores e alguns terão piscina privativa.