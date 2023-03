João Cília sai da Sonae e entra pela Porta da Frente Christie’s como CEO

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Vou começar um novo desafio. Um setor e uma empresa totalmente diferentes, mas, da minha parte, a mesma motivação e ambição para impulsionar o crescimento e a transformação. O meu único desejo é ser tão feliz e bem-sucedido nos próximos nove anos quanto fui nos últimos", escreveu João Cília na sua conta do LinkedIn.

João Cília é o novo CEO da Porta da Frente Christie’s, uma das principais imobiliárias do segmento "premium" em Portugal, após ter sido um "Homem Sonae" nos últimos nove anos, primeiro como diretor de desenvolvimento e negócios da Sonae MC e, nos últimos sete, como diretor-geral da Wells, a cadeia de saúde e bem-estar da dona do Continente.

Leia Também Well’s investe 50 milhões e cria novo negócio de beleza

"Com duas décadas de experiência na gestão de grandes empresas e uma trajetória de sucesso em diversos setores, o novo CEO traz consigo uma visão estratégica e focada no digital para impulsionar o crescimento e a inovação da Porta da Frente Christie's", avança a mediadora imobiliária de luxo, esta quarta-feira, 22 de março, em comunicado.

"Acredito que o setor do imobiliário 'premium' tem um enorme potencial em Portugal, o que se tem traduzido num crescimento acentuado nos últimos anos. Encontrar a casa certa para uma família é algo altamente impactante na felicidade e qualidade de vida das pessoas. Considero um privilégio poder trabalhar numa área que tem esta tremenda capacidade de mudar a vida das pessoas", afirma João Cília, CEO da Porta da Frente Christie’s.

Para a empresa, a contratação de João Cília é um reflexo da sua ambição no mercado imobiliário em Portugal. "É um mercado muito competitivo, o que nos obriga a pensar em novas formas de trabalhar, no sentido de uma profissionalização crescente. É quando estamos no nosso melhor que devemos preparar o futuro", enfatiza Rafael Ascenso, fundador e sócio da Porta da Frente.